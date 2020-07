Laura critica a Angélica Rivera por "ayudar poco" a los actores cuando era Primera Dama

Aunque no pudo calificar a Angélica Rivera como actriz, pues no ha coincidido en ninguna grabación con ella, Laura Zapata sí se refirió a su labor como Primera Dama. La destacada actriz señaló que la popular Gaviota hizo poco por la industria del entretenimiento.

Como se recuerda, Angélica Rivera fue la Primera Dama de México en el periodo del 2012 al 2018, cuando era esposo del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Como Primera Dama se vio muy poco y creo que ayudó a poco al medio, a su medio”, indicó Laura Zapata, como siempre sin pelos en la lengua.

“Yo creo que cuando alguien asciende a puestos tan importantes en la política tiene la oportunidad de trabajar para sus compañeros, por sus compañeros”, acotó la destacada artista durante una sesión de preguntas y respuestas organizada por Tlnovelas.

La actriz resaltó que ama mucho a su país, por lo que es imposible que no le interese la política y hable de ella.

“Me preocupa mucho lo que está pasando en nuestro país y eso es lo que leo, me despierto, leo los periódicos, escucho a 2 o 3 comentaristas interesantes... pero parece que eso no le gusta a mis seguidores, parece que a la gente no le gusta que yo esté metida en la política, pero les quiero decir: que soy mexicana, que amo a mi país y que me interesa muchísimo lo que está pasando”, señaló.