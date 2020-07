Peluchín sobre Gino y Jazmín: "¿Sentirá algo raro que haya vuelto a buscar refugio en Jesús Neyra?"

Rodrigo González no dudó a dar su opinión a través de su Instagram sobre la fría actitud de Jazmín Pinedo al referirse de su expareja y padre de su pequeña Khaleesi.

"Tiene un trabajo. Ya lo he dicho varias veces nuestra relación sigue exactamente igual", fueron las parcas palabras que la popular ‘Chinita’ por el retorno de Gino a Assereto a Esto es Guerra.

Por otro lado, Peluchín se preguntó que cuáles son los sentimientos de Gino al ver que Pinedo fue en búsqueda de su ex.

"¿Sentirá Gino algo raro de haber estado tantos años con ella y que haya vuelto a buscar refugio en el ex?", indicó Peluchín.

Finalmente, indicó que, aunque ambos muestran una relación amable es más que evidente que “algo” ha cambiado.

"Quizás no han peleado, pero no lo manejó bien, porque aquí los tonos de referirse el uno al otro han cambiado y no lo pueden disimular", señaló.