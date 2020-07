Mario Irivarren no descarta adoptar para convertirse en padre | VIDEO

El integrante de Esto es guerra no solo expuso a su excompañera de programa, Sheyla Rojas de irse sin pagar una cuenta, sino que habló de su deseo de ser padre en un futuro y de no creer en el matrimonio.

Durante la entrevista en el programa Estas en todas, Mario Irivarren reveló que tras terminar la relación con Ivana Yturbe se encuentra con el corazón tranquilo y no tiene pensado enamorarse por el momento.

Asimismo, indicó que no cree en el matrimonio, considera que solo es un documento que le da legalidad a la relación y de no encontrar a su media naranja, no descartaría la idea de adoptar.

Ya que, al ser consultado si desea convertirse en papá, Irivarren confirmó querer serlo, pero no ahora, sino más adelante. “No tengo una edad predeterminada, sino quiero sentirlo”, expresó sobre la idea de ser papá.

Pero el modelo sorprendió que al igual que algunas figuras femeninas del ambiente están tomando decisiones sobre la maternidad en solitario, él no descarta la idea de ser papá soltero: “Siempre me pareció atractivo la idea de adoptar”, indicó

Mario Irivarren dice tener buen gusto en las mujeres

Tras retornar a Esto es guerra por dar positivo a coronavirus, Mario Irivarren contó varias cosas sobre su vida amorosa.

“Digamos que soy de buen gusto. Por lo general, me ha ligado, no lo puedo negar. He remado como José Olaya (...) Sí (me siento orgulloso) y afortunado, no tanto por la belleza, sino por lo que he aprendido de ellas”, dijo en entrevista a ‘Estás en todas'.