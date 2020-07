Alejandro Sanz tras supuesta guerra con su ex: "La de tonterías que hay que escuchar"

Luego que el diario El País publicara que Alejandro Sanz y su expareja sostienen una relación tormentosa a causa de desacuerdos económicos, el cantante sorprendió con reveladoras frases en su cuenta de Twitter. Como se sabe, el cantante español siempre ha cuidado su vida íntima.

El diario español publicó hace unos días sobre la supuesta guerra que vive con Raquel Perera, madre de sus dos últimos hijos.

Aquí se indica que Perera le exigió al juez "que congele los bienes de Sanz, en lo que ha venido a llamar “protección legal temporal”. Pide que él no pueda sacar el dinero de sus cuentas, puesto que teme que malgaste todo lo que ha logrado durante estos años y que por tanto no queden bienes para sus hijos. Además, afirma que su exmarido le ha cancelado las tarjetas de crédito y que no puede realizar pagos".

"En la demanda también se detallan cuestiones económicas, como que el arrendamiento de la casa en la que vive en Miami con los niños cuesta 18.000 euros al mes, y que ya solo por eso no podría aceptar la bajada de la pensión que quiere hacer Sanz, pasando de 40.000 a 15.000 euros mensuales. Por tanto, pide al juez esa congelación, que de no llevarse a cabo “podría causar un daño irreparable” en ella y sus hijos, según se lee en el escrito", se puede leer en El País.

Ante ello, el cantante de 51 años decidió no responder directamente, pero sí publicó una frase que sorprendió a sus fans.

"La de tonterías que hay que escuchar", se lee en su cuenta de Twitter.

"Nunca discutas con alguien que se cree sus propias mentiras", fue otra de sus reflexiones.

"El amor es renunciar a todo cuando no te piden nada. Si tienes que pedir o te piden... no es amor", continuó Alejandro Sanz.

Mientras tanto, Alejandro Sanz vive a plenitud su amor con Rachel Valdés, una artista contemporánea que tiene una buena relación con la primera hija del cantante, Manuela Sanz, fruto del amor que un día se tuvo con la mexicana Jaydy Michel.