Aislinn Derbez estalló contra haters: "Practica la indiferencia, wey" | VIDEO

¡Estalló! Aunque lo hizo a manera de juego, Aislinn Derbez decidió ser fuerte y clara con sus haters. La actriz pidió a los que la critican que intenten ignorarla en lugar de atacarla.

"La neta... no estén fregando, pues #hashtashignorame", escribió la hija de Eugenio Derbez en su cuenta de Tiktok.

A este texto agregó un video cuya voz original es de la siempre polémica Niurka Ramírez.

Aquí se le escucha decir: "Pero si no me soportas, para qué me piensas, me analizas, me vives, me dedicas tiempo. Mejor pon a trabajar tus neuronas y practica la indiferencia, wey. Osea, hashtag ignorame".

Aislinn Derbez usó este video para enviarle un certero y contundente mensaje a quienes la vienen criticando a través de las redes sociales. Sin duda alguna, botó todo lo que sentía a través de este peculiar Tiktok.