Pamela Franco le pone el ‘alto’ a Christian y le dice que no perdonaría una infidelidad

La cantante Pamela Franco no se quedó callada tras las predicciones del vidente Reinando Do Santos, quien indicó que su relación con Cristian Domínguez no tendría futuro. Tras estas palabras, la artista aclaró que esto no puede suceder por muchas cosas.

“Hay mucho miedo en esa relación, yo siento ese temor de que pase algo. Uno en esta vida hay que tener mucho cuidado, porque nosotros terminando atrayendo algunas cosas. Tener cuidado con estos pensamientos que uno no desea en esta vida”, mencionó el adivino, quien explica que la relación se terminará.

“Me quieren hacer llorar”, mencionó la integrante de ‘Alma Bella’, después añadió: “Yo le apuesto mil cajas de atún que nos quedamos hasta viejitos”, expresó y a los segundos Christian Domínguez la interrumpió: “Yo le apuesto mil cajas en Facebook que también nos quedamos hasta viejitos”.

Tras escuchar a la pareja, Tula Rodríguez le consultó si apostarían mil cajas de atunes si el siguiente año se casaban, por lo que Domínguez respondió:

“Nos casamos el próximo año si Dios quiere y sale todo lo que tiene que salir en la misma fecha que ya habíamos quedado. Lo de la fecha nadie lo sabía si lo comenté fue porque ya no se podía hacer”, indicó

¿Y tú qué opinas wapa, crees que Christian Domínguez y Pamela Franco se quedarán juntos?