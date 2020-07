Mónica Cabrejos al presidente del Perú: “La realidad supera al mensaje que dio” | VIDEO

¡No se quedó callada! La periodista Mónica Cabrejos se mostró algo incómoda con el último mensaje del presidente Martín Vizcarra.

La locutora radial no fue indiferente al último mensaje del mandatario, tras el fin de la cuarentena y afirmó que está bastante preocupada porque no ve ningún mejoramiento en la situación del país.

“No me quedo con nada (del mensaje). No me quedo satisfecha, no me quedo contenta. Escucho y sigo corroborando que la realidad supera al mensaje, totalmente. (…) No hay nada que yo diga ¡wow, ¡qué bien! Esto apunta a que va a mejorar”, afirmó.

La periodista dio su caso y explicó por qué no cree que exista alguna mejora en la pandemia.

“Yo veo la calle todos los días, de repente por donde mucha gente no la puede ver, los lugares de la periferia de Lima, los barrios populosos, la delincuencia cómo está en toda la periferia de Lima, roban en la mañana con pistola, se meten a tu casa”, indica.

“Desde hace varias semanas yo me siento como ciudadana, me siento muy preocupada por la situación, por lo que viene a nuestro país. No sabes qué va a pasar más adelante. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos pegándonos hacia el lado seguro o hacia el abismo?”, finalizó la conductora de Radio Capital.