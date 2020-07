Anciano tras vivir en la calle vende sus dibujos para sobrevivir ante la pandemia

La historia de Don Baldemar conmovió a los usuarios de Facebook y Twitter volviéndose viral por demostrar que a sus 74 años aún se ingenia para conseguir un ingreso económico pese a vivir en la calle.

Por ello,el señor siempre se sienta en una banca de la Ciudad de México para vender sus dibujos, aunque está expuesto a contraer el coronavirus al pertenecer al grupo de riesgo.

Aunque la pandemia ha generado una inestabilidad laboral y crisis económica a nivel mundial, muchas personas se han sumado a colaborar a las personas más vulnerables.

Este fue el caso de la cibernauta de Twitter @decosmonaute, quien se encargó de difundir la realidad que vive el adulto mayor. La joven hizo una publicación narrando un pequeño texto sobre la situación de Don Baldemar junto a unas imágenes que comprueba su caso.

“Amigos, hoy conocí a Don Baldemar, es un señor dibujante de 74 años, vende sus dibujos para vivir. Si quieren apoyarlo comprando un dibujo o trayéndole algo de comer, se los agradecerá mucho. Se encuentra frente al Cinépolis Diana, sobre reforma en la CdMX (Ciudad de México)”, indicó la usuaria.

Además, la ayuda no quedó allí, la joven creó un hilo en Twitter, confesando más datos del anciano, así los ciudadanos interesados en ayudarlo podrían contactarse con ella.

“Por otro lado, todas las personas que están dispuestas a apoyarlo con conseguir un cuartito podemos organizarnos para hacerlo y lo haría muy feliz, ya que no aceptó tampoco muchas de las cosas en especie, ya que no tiene donde guardarlas, le haremos el favor de guardarlo”, sostuvo la cibernauta.

... de igual manera irlo llevando conforme lo vaya requiriendo. Gracias gracias gracias a todxs quienes donaron, me comprometo de todo corazón a hacerle llegar todo pero no ponerlo en una situación que sería riesgosa para él mientras no tenga un lugar donde quedarse. pic.twitter.com/IUlbU7oqqc