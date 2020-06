Actrices de Hollywood y sus humillantes audiciones plagadas de machismo y acoso sexual [VIDEO]

Hollywood es el punto máximo al que todo actor aspira y así convertirse en una estrella mundial; sin embargo, las mujeres han tenido que soportar una serie de humillaciones y acoso sexual para poder conseguir los papeles que las lanzaron al estrellato, como fue el caso de Megan Fox, Jennifer Lawrence, Gwyneth Paltrow y muchas más que contaron sus terribles experiencias.

A raíz del surgimiento de #MeToo por el caso de Harvey Weinstein, las estrellas del cine se animaron a contar traumáticas historias que vivieron en sus inicios en el cine a mano de hombres poderosos de la industria, donde incluso la multipremiada Meryl Streep no logró salvarse de esa terrible experiencia.

Megan Fox

La recordada estrella de Transformer, Megan Fox, volvió a ser noticia por un fragmento de una entrevista de 2009 en el programa de Jimmy Kimmel. En él, la actriz confesaba que con 15 años, el director Michael Bay la obligó a bailar en bikini y tacones para darle un papel de extra en Dos policías rebeldes II, en 2003.

Años más tarde, también confesó que había sido obligada a lavar la Ferrari de Bay durante su audición para el rol protagónico en Transformers, saga que la llevó a la fama.

Fox aclaró que sí fue víctima del abuso de poder y del machismo que impera en la industria del cine en Hollywood: “Estas anécdotas específicas fueron intrascendentes en un largo y arduo viaje a lo largo del cual sí que he tenido que soportar algunas experiencias realmente desgarradoras dentro de una industria despiadadamente misógina".

Gwyneth Paltrow

La expareja de Brad Pitt fue una de las estrellas de Hollywood que más se involucró en las denuncias públicas contra Harvey Weinstein, que cumple una condena de 23 años de prisión tras ser hallado culpable de varios delitos sexuales.

La ganadora del Oscar reveló el desagradable episodio que vivió con Weinstein, quien trató de abusar de ella, y que su novio de entonces, Brad Pitt, casi termina a los golpes con el entonces todopoderoso de Hollywood para defenderla. “Fue extraño… estaba sola en la habitación con él. Fue de la nada. Fui sorprendida. Me quedé en shock”, relató.

Jennifer Lawrence

Antes de consagrarse con un Oscar, Jennifer Lawrence fue humillada durante una audición. “Los productores de una película me pidieron que perdiese siete kilos en dos semanas. La productora me hizo desnudarme y ponerme en fila con otras cinco mujeres, más delgadas y también desnudas, y me dijo que tenía que utilizar las fotos de aquella sesión como inspiración para mi dieta", comentó la actriz.

"Cuando me quejé al productor, me contestó que no sabía por qué todos pensaban que estaba gorda si para él estaba ‘perfectamente cogible'”. Tras ese episodio, desveló, pasó a ser considerada una actriz “difícil” para los estudios", sentenció.

Meryl Streep

Es la actriz más premiada y reconocida de la industria cinematográfica; sin embargo, tuvo que enfrentar el sexismo y los malos tratos para poder forjar su carrera.

A los 27 años, Meryl Streep todavía era una desconocida cuando acudió a un casting con el mítico productor Dino De Laurentiis para la remake de King Kong, en 1976. En la audición De Laurentiis hizo comentarios en italiano sobre lo fea que era Streep, quien sabía el idioma y entendió a la perfección lo que estaba diciendo sobre ella.

“Siento que creas que soy demasiado fea, pero esa es solo tu opinión... me voy a buscar una más amable”, le contestó la que después se convertiría en una leyenda del cine.