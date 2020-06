Rosángela Espinoza sobre Carloncho: "Él me falto el respeto”

Rosángela Espinoza se mostró muy fastidiada luego que su expareja, el conductor Carloncho, indicara que la modelo quiere un remember. Esto sucedió durante un juego de Esto es Guerra.

“Qué te puedo decir, es el único recurso que tiene para defenderse. Sí me molesta porque tengo pareja, me parece totalmente fuera de lugar”, dijo Rosangela a Estás en todas.

Ante ello, el conductor de En boca de todos aclaró que su intención no fue mala.

“Yo hablo del remember del juego, es que viene la vez pasada, me invitaron, y ella siempre quiere su revancha, entonces quiere un remember”, remarcó.

Espinoza señaló que no hay problema que Carloncho vaya al programa, pero “pero que no me falte el respeto, yo en ningún momento le he faltado el respeto, solamente he dicho que se ha puesto pelo nada más”.

Carloncho, por su parte, aceptó que se ha ouesto cabello, pero Rosángela "chibola tampoco no es, tiene más de tres cheques (30 años) y sus monedas”.