Yolanda Andrade narra cómo Verónica Castro fue golpeada por su hijo Cristian | VIDEO

La conductora de televisión Yolanda Andrade habló de la controversial relación que tuvo con Verónica Castro y también de una posible golpiza que la actriz habría recibido de parte de Cristian Castro.

“Nosotras empezamos nuestra relación después de mi participación en un programa que se llama Gran Hermano, Big Brother, pero antes había una amistad porque yo hice una telenovela con Cristian (Castro) que se llamó Las secretas intenciones. Después de Gran Hermano nosotras iniciamos la relación y duró cinco años y medio”, habló Yolanda sobre la relación.

La artista también se animó a hablar de la ceremonia de unión que realizaron en Ámsterdam hace mucho tiempo y confesó que ya convivía junto a ‘Vero’.

“La mamá y los hijos sabían de nuestra amistad y obviamente de nuestra relación. Aquí estamos diciendo la verdad, no soy ninguna mentirosa y no tengo la necesidad de colgarme”, expresó.

Pero lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue cuando explicó que el cantante Cristian Castro golpeó a su mamá:

"Él sabía que había una amistad y una relación más profunda. Mi relación con Cristian se terminó cuando golpeó a su mamá, eso sí es fuerte y doloroso. Verónica estaba terminando de grabar un programa y me dijo que iba a casa de su mamá porque Cristian estaba peleando con doña Socorro (abuela de Cristian)".

Yolanda menciona que le pidió a Verónica que no vaya, pero la protagonista de ‘Los Ricos También Lloran’ no le hizo caso y después de unas horas le llamó para decirle: “Cristian me pegó”.

“Fui por ella, la llevé al hospital y ella dijo que nos habían asaltado, era una mentira tras mentira. La ahorcó y la pateó en la escalera, estaba muy mal, los golpes que le dio a su mamá no fue por mi culpa y no fue porque se enteró por la relación”, explicó.

Yolanda Andrade también reveló que aquella vez, la esposa de Cristian en ese momento (Valeria Liberman) fue testigo de todo.