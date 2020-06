Lesly Águila: “Creen que los cantantes somos millonarios”

La cantante, integrante de ‘Corazón Serrano’ quiso pronunciarse después de todas las críticas que se han dado en contra de los cantantes y actores de la farándula peruana.

Y es que los artistas se están dedicando a otros rubros, y muchas personas los critican por no haber ahorrado dinero que los ayude durante esta pandemia.

Lesly actualmente está vendiendo productos vía delivery a través de su cuenta de Instagram:

“A mí no me han criticado, pero he leído algunos ataques a otros compañeros, y creen que los cantantes somos millonarios, y nos cuestionan por no guardar dinero. Nosotros somos simples trabajadores, yo estoy a cargo de mi familia, tengo deudas en los bancos, con responsabilidades y demás gastos”, mencionó Lesly.

“desde niña he trabajado vendiendo condimentos y papel higiénico con mi madre en la calle, y mi padre es maestro de obras, por eso siempre he tratado de salir adelante trabajando dignamente”, finalizó la joven.

Como sabemos, todos los eventos han sido cancelados hasta nuevo aviso, para evitar el contagio del coronavirus y el rubro de los artistas ha sido uno de los más afectados.

Cantantes, actores y demás artistas se están reinventando para poder seguir generando ingresos durante la pandemia de la Covid-19.