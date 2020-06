Mathías Brivio opinó sobre versión mexicana de ‘Esto es Guerra’

El conductor Mathías Brivio apareció en la primera transmisión de ‘Yo Soy’, el pasado sábado y reveló que él estará los fines de semana, mientras que Cristian Rivero acompañará a la gente de lunes a viernes.

“Voy a estar los sábados y Cristian (Rivero) de lunes a viernes. La acogida ha sido muy buena, a la gente le ha gustado”, mencionó el periodista.

Brivio también resaltó que dejar ‘Esto es Guerra’ fue una buena decisión, y aplaude que el formato haya llegado a diferentes países y ahora a México.

“Me parece muy bien que hayan entrado a Televisa, y también están en Puerto Rico y Colombia. Es innegable que es un programa exitoso y eso se demuestra porque ahora lo están exportando”, indicó.

Mathías ha mencionado muchas veces que no se arrepiente de dejar la conducción del reality de competencia, incluso en el capítulo final del programa concurso ‘La Máscara’ asombró con sus declaraciones.

“Para terminar, quiero agradecer a todos. Gracias a este canal, a Latina por haber confiado en mí para este proyecto. La verdad, me siento en casa, me siento en familia en este canal, feliz de estar acá. Me siento contento de haber tomado la decisión que tomé. No me arrepiento”, indicó el periodista mientras Eva Ayllón era premiada como ganadora de ‘La Máscara’.

Brivio fue conductor de 'Esto es Guerra' durante 8 años y a finales del 2019, reveló que dejaba el programa y sorprendió a todos sus fans al ingresar como el nuevo 'jale' de Latina, en el nuevo formato en el Perú llamado 'La Máscara'.