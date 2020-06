Natalia Salas habla de su emprendimiento tras su salida de América Hoy

Natalia Salas completaba el trío que conformaba junto a Renzo Schuller y Ethel Pozo, pero lamentablemente por la cuarentena se quedó sin trabajo. La joven actriz habló de su carrera en la televisión y cómo se ha visto afectada por la pandemia del nuevo coronavirus.

La ex conductora de América hoy manifestó a un medio local que la producción ya no podía tener al equipo completo y que ya no les podían seguir pagando. “Es una situación incierta, pero yo ya no creo que vuelva, porque el programa tiene otro corte y mi personalidad no encaja por ahora”, contó durante la entrevista.

Sin embargo, lo que la pone más triste es el no poder actuar y crear. Asimismo, indicó que dejó el programa porque ya no le podían pagar. La actriz afirmó que está feliz por los logros que ha obtenido en los últimos años.

"La verdad, tengo que darle las gracias a Dios porque todo lo que he querido, se ha cumplido. Me voy a dormir haciendo mi checklist", dijo Natalia Salas para diario Correo.

La artista expresó que se siente en paz porque la vida ha sido buena con ella. “Nunca he querido entrar a la televisión por ser famosa, siempre he tenido un cierto amor y respeto a la actuación. Sé que lo demás viene por añadidura”, agregó.

Natalia Salas emprendedora como uno

Si bien se quedó sin trabajo, pero no hay mal que por bien no venga, ya que junto con su novio empezaron un emprendimiento que les está ayudando a generar dinero.

"Mi novio es ingeniero agrícola y cuando lo despidieron, para indemnizarlo, sus jefes le dijeron que se lleve una congeladora grande. Al inicio no sabíamos qué hacer con eso, pero después le dije: “oye, ¿si vendemos carne?”. Compramos en cantidad, la envasamos y la vendimos a nuestros amigos. Luego, realizamos lo mismo con el aceite de oliva. Ahora, nos hemos puesto a vender vinos. Estamos generando ingresos de algo que ni siquiera teníamos planeado. No le tenemos asco al trabajo", expresó.