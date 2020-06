Jefferson Farfán sobre Edison Flores: “No tiene nada de tranquilo” | VIDEO

El jugador de fútbol Edison Flores se ha vuelto tendencia en redes sociales, después de que se revelara una supuesta conversación suya con una jovencita desconocida. Las capturas de pantalla fueron compartidas en la página ‘Te Cuento Todo’.

La revelación de esta información ha sorprendido a muchos, ya que Flores se casó en diciembre del año pasado con Ana Siucho.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre Edison Flores?

Hace algunas semanas Jefferson Farfán reveló que su compañero de la selección Edison Flores no tenía nada de ‘santo’.

"Piensan que el 'Orejas' es tranquilo, no tiene nada de tranquilo, es más vivo que todos", indicó la ‘Foquita’ aquella vez. El video de las declaraciones lo reveló el influencer Rodrigo González en su cuenta de Instagram.

Echa un vistazo al video, en donde Jefferson habla de ‘Orejitas’:

¿Qué ha dicho Ana Siucho?

La actual esposa de Edison Flores usó su cuenta de Instagram para deja un extraño mensaje sobre la ‘traición’:

“A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente”, indicó Ana en sus redes sociales.

Echa un vistazo a la imagen que compartió en sus redes:

¿Y tú qué opinas Wapa, la relación entre ‘El Orejas’ y su esposa se podría terminar?