Sergio Galliani sale en defensa de Andrés Wiese : “Vas a salir parado como buena persona”

El actor peruano Andrés Wiese sigue en controversia por las denuncias de una menor de edad y de Mayra Couto.

Actualmente las acusaciones contra el actor están en investigación, pero diferentes artistas han salido en defensa y en contra del artista.

Sergio Galliani, por ejemplo, habló sobre las denuncias y defendió a Andrés Wiese.

Todo empezó cuando un usuario le dijo en Facebook que opine sobre la situación: “Nachito, defiende a Ricolás."

“Recién me he enterado de esta vaina, pero no hay nada que defender. Los que lo conocemos sabemos la calidad de persona que es. A la gente le gusta exagerar, hablar mal sin medir las consecuencias. Va a salir parado como buena persona que es”, indicó el esposo de Connie Chaparrro.

¿Qué dijo Andrés Wiese sobre las acusaciones de Mayra Couto?

“Tengo que referirme a una acusación que hizo Mayra Couto en sus redes a raíz de esta situación, acusándome de hacerle bullying y de acoso durante las grabaciones de la serie Al fondo hay sitio, lo cual niego categóricamente.

Han sido ocho años de grabaciones en donde todo el equipo de producción ha seguido muy de cerca el comportamiento de cada uno de los actores. Cualquiera que haya tenido algún acto incorrecto jamás podría haber pasado desapercibido en el programa”, indicó.