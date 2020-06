Korina y su fuerte revelación sobre Mario Hart: "No soporta cuando me equivoco”

La actriz Korina Rivadeneira y Mario Hart viven su amor a plenitud en esta cuarentena, más aún ante la pronta llegada de su hija. No dudan en expresar su felicidad a través de las redes sociales y divertir a sus seguidores con sus videos.

Recientemente, la pareja deleitó con sus pasos de baile al ritmo de salsa. “Bailecito con mi panzona para terminar la semana”, escribió Mario Hart en la publicación de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, Korina Rivadeneira no se quedó atrás y subió un detrás de cámaras donde se les ve a ambos practicando el baile. Aquí la modelo resalta el rostro de su esposo cuando ella cometió un error.

“Miren cómo me mira... No soporta cuando me equivoco”, escribió en su cuenta de Instagram.

Korina Rivadeneira y Mario Hart se casaron en el 2017. Desde esa fecha se han convertido en una de las parejas más sólidas del medio. Hoy en día esperan a su primer bebé.



Korina Rivadeneira en Instagram mostró la decoración del cuarto de su bebé

La venezolana reveló a través de sus historias destacadas en su plataforma digital, el diseño de la habitación de su menor que será implementado en las próximas semanas.

En las imágenes del enternecer vídeo lo describió como: "Hermoso proyecto". Aunque aún no se conoce cuál será el nombre de su pequeña, dejó entrever que sería Luna Hart Rivadeneira.

La modelo con cinco meses de gestación estaría dando a luz en setiembre y espera que para esa fecha la situación de la pandemia por el COVID-19 esté mejor controlado.