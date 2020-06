Luigui Carbajal indignado: “La gente cree que a los artistas nos sobra el dinero”

Luego que Ricky Trevisado mostrara su indignación a través de las redes sociales porque aún no recibe la autorización para poder reabrir su restaurante, su amigo Luigui Cabajal salió al frente para respaldarlo. El cantante lamentó que pongan trabas a las personas que quieren trabajar en medio de esta pandemia.

“Estoy totalmente de acuerdo con él y con todas las personas que necesitan generar sus ingresos. Si Ricky hace la desinfección y todas las medidas necesarias, y aún así la municipalidad le cierra el local, entonces cualquiera se indigna. Que lo dejen trabajar porque él tributa mientras que otros trabajan de manera informal”, señaló el cantante al diario Trome.

Además, se mostró mortificado porque la gente cree que los artistas tienen mucho dinero, y no están pasando necesidades.

“Yo sé que él tiene una familia numerosa y estaba viviendo de sus ahorros, pero la gente tiene una idea equivocada de los artistas, creen que nos sobra el dinero y no es así”, dijo.

¿Qué dijo Ricky Trevitazo?

Ricky Trevitazo aseguró que es difícil para él reinventarse en esta pandemia, pues le ponen trabas para ello.

“Qué me voy a reinventar si lo poco que tenía guardado de lo que producía cantando lo invertí en mi restaurante y no me dejan trabajar, por más que no quiera hacerlo de una manera correcta, limpia y formal”, aseguró en su cuenta de Facebook.