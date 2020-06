Maria Grazia se pronuncia tras lluvia de críticas en redes

La actriz Maria Grazia Gamarra ha estado en ‘el ojo de la tormenta’ estos últimos días, después de que se le acusara de malos tratos a sus compañeros y a personas externas.

Tras esa situación, Maria Grazia utilizó su cuenta de Instagram para defenderse y decir que “se encuentra afectada por los ataques” y que sus familiares también están recibiendo agresiones.

“Decido escribir este comunicado a raíz de los mensajes tan hirientes que he recibido los últimos días a través de las redes sociales, insultos hacia mi persona, mi familia y mi hija”, empezó diciendo la joven en sus redes sociales.

Gamarra resaltó que ella es una persona con valores pero que no es ‘perfecta’:

“No soy perfecta, pero soy una persona correcta y justa, que, por mí, mi familia y mi hija trato de ser cada día una mejor persona."

La actriz mencionó que las acusaciones acerca del mal trato a un mesero son falsas:

“Sé lo que significa tratar con el público, también he sentido la presión de trabajar atendiendo al cliente (...) Pero también debo decir que las personas que me conocen saben que soy una persona educada, amable y respetuosa que jamás he tenido una actitud desmesurada con nadie”, agregó.

Maria Grazia también se dio el tiempo para hablar sobre las acusaciones de Mayra Couto:

“A Mayra Couto, a quien solo he conocido por temas laborales, tan solo nos veíamos en los pasillos del Gran Show y que quien nunca he tenido la oportunidad de compartí una conversación más allá del programa, quiero decirle que se ha equivocado y me apena muchísimo esta confusión porque la único que se ha generado es odio.”