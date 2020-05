"No me hables de amor, ya no tengo ganas". ¿Danna Paola responde a Yatra? [VIDEO]

Después de ser involucrada sentimentalmente con Sebastián Yatra, Danna Paola sorprendió con una canción donde aclara que quiere estar sola. "No me hables de amor, ya no tengo ganas", dice la letra del reciente lanzamiento. ¿Se tratará de un mensaje para el cantante?

"Enamorarse es cosa de ayer" o "No me hables de amor, ya no tengo ganas", son las frases que podemos escuchar en la canción que se titula "Sola".

Como se recuerda, Sola es la segunda canción que ha lanzado la artista durante esta cuarentena.

Danna Paola ha cosechado gran fama desde pequeña, sin embargo, alcanzó éxito internacional tras participar en la serie española Élite.

Tanto caló su papel en los fans de la serie que lamentaron profundamente que Netflix anunciara el adiós de Lucrecia Montesinos.

¿Danna Paola tiene una relación con Sebastián Yatra?

Lo cierto es que desde que Sebastián Yatra terminó su relación con Tini Stoessel, muchos son los rumores de un posible romance entre el cantante y Danna Paola. Ante ello y al mismo estilo de Lucrecia, la actriz señaló: "Qué dilema, yo en este conflicto soy como Suiza: un país bello, rico y no me meto en las guerras de nadie".

¿Esta será la respuesta para Sebastián Yatra?

Sola, letra de la canción de Danna Paola

¿Para qué enamorarse?

Eso es cosa de ayer

Tú me lo enseñaste

Y hoy te toca perder

No me sobran horas para darte

Ni tengo razones pa' esperarte

No me hables de amor

Ya no tengo ganas

Besos de ficción

Hoy no valen nada

Estoy mejor sola, ay

Nadie me controla, ay

Me va mejor sola, ay

Sola con mi sombra, mmm

Sola, sola

Sola, prefiero estar sola

Sola, sola

Sola, prefiero estar sola

Sola, sin prisa me fui pa' la calle

Sin rendirle cuentas a nadie (A nadie)

Trago en la mano, con soundtrack urbano

Y todos mirando mi baile

Pero aunque quieran y aunque me busquen

Ya yo no estoy pa' romance, no

Porque, ¿pa' qué complicarse?

No me hables de amor

Ya no tengo ganas

Besos de ficción

Hoy no valen nada

Estoy mejor sola, ay

Nadie me controla, ay

Me va mejor sola, ay

Sola con mi sombra, mmm

Sola, sola

Sola, prefiero estar sola

Sola, sola

Sola, prefiero estar sola

Fueron tus labios mi vicio

Creí que era mi paraíso

Y aunque siento que me muero

No vuelvo a saltar directo al precipicio

Porque eso era inevitable

Rosas y fuego que arden

Baby I'm sorry for breaking your heart

But you killed me inside

No me hables de amor

Ya no tengo ganas

Besos de ficción

Hoy no valen nada

Sola, ay

Nadie me controla, ay

Me va mejor sola, ay

Sola con mi sombra,

Estoy mejor sola

Sin promesas rotas

Yeah, I have feelings, bitch