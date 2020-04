Danna Paola revela que Aracely Arámbula fue clave para su personaje en ‘Élite’

Aracely Arámbula y Danna Paola realizaron un live en Instagram, donde hablaron su experiencia de trabajar juntas en ‘La Doña’ y cómo la popular ‘Chule’ fue una pieza clave para construir a la popular Lucrecia Montesinos de ‘Élite’.

Ambas actrices se conocieron cuando protagonizaron la telenovela 'La Doña', ahí Danna interpretó el personaje de “Mónica”, mientras que Aracely siempre será recordada como “Altagracia Sandoval”.

En 'La Doña', producción realizada por Telemundo, Arámbula y Paola tenían los roles de madre e hija respectivamente. Así que entre ellas lograron crear una gran conexión mientras trabajaron juntas. Es por esto, que la cantante de 'Oye Pablo' decidió rendirle un homenaje de alguna forma a su “mamá” en la telenovela.

Danna Paola le confesó a Aracely en una reciente transmisión en vivo que cuando los creadores de la serie 'Élite' le pidieron que ayudara a crear al personaje que sería la mamá de “Lucrecia”, Danna inmediatamente comenzó a describir a “Altagracia Sandoval”. De acuerdo con la actriz de 24 años, su rol en la serie de Netflix está muy inspirado en la protagonista de 'La Doña'.

“Tú sabes que el personaje de Lucrecia (en Élite) no tiene mamá, solo está el papá porque ella supuestamente los “abandona” cuando ella nace y no se habla mucho de ella... Y cuando le metí a la creación del personaje para la segunda temporada, me preguntaron cómo me imaginaba a la mamá y de inmediato dije: “cómo Altagracia”; fue lo primero que se vino a mi mente y ‘Lu’ tiene mucho de su carácter, me inspiré mucho en ti”, comentó Danna a Aracely.