Juliana habló de EEG: "No hay nada más democrático que el uso del control remoto”

La periodista Juliana Oxenford luego de liderar la programación de televisión con sus informes periodísticos ante la coyuntura del estado de emergencia que vive el país, decidió pronunciarse sobre el regreso de 'Esto es guerra'.

Ante ello, la conductora fue clara y directa sobre los comentarios que se difundieron por liderar el reality la programación.

Juliana Oxenford en Instagram habló sobre 'Esto es guerra'

La figura de ATV rompió su silencio sobre el rating que se ha estado realizando durante los últimos días, dejó en claro que son dos programas distinto, uno periodístico y el otro de entretenimiento.

“Son muchos los que me preguntan por la competencia, me piden que opine sobre el regreso de EEG. Primero, quiero decirles que si bien estamos en el mismo horario, no me corresponde hablar del tema porque somos formatos absolutamente diferentes: nosotros hacemos periodismo, ellos entretenimiento”.

Además, a través de sus redes sociales quiso agradecer a los televidentes que prefieren verla y estar pendientes de su noticiero.

“Agradezco a quienes nos ven y optan por nuestra propuesta informativa. Son ustedes quienes deciden qué ver y no hay nada más democrático que el uso del control remoto”, agregó.

“Sobre periodismo, opino y opinaré siempre. Sobre el resto, solo puedo decir si algo me gusta o no desde mi humilde posición de televidente. Los programas subsisten en la medida que la gente los siga viendo”,sostuvo Juliana.