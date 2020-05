Ivana y Karen Dejo regresan a EEG pero las eliminan por incumplir cuarentena [VIDEO]

¿Adiós al programa? Ivana Yturbe y Karen Dejo dejaron sorprendidos a los televidentes de ‘Esto es Guerra’ al presentarse en el reality después de haber incumplido las normas del Gobierno durante el Estado de Emergencia.

Karen Dejo pidió disculpas por el video que circuló en redes:

“Algunas veces tomamos decisiones equivocadas que nos pueden llevar a resultados negativos. Los motivos forman parte de mi núcleo familiar y por más que seamos adultos, por más que sepamos que algunas cosas están mal; solemos equivocarnos y personalmente me equivoqué”, mencionó la modelo.

Por otro lado, Yturbe se disculpó y pidió a la ciudadanía que por favor cumpla con lo que ha dicho el Presidente.

“No tengo nada que decir más que pedir disculpas, no tengo por qué excusarme” indicó.

A pesar de las disculpas, “El Tribunal” las suspendió a ambas hasta el miércoles.

Tras el retorno de ‘Esto es Guerra’, Rafael Cardozo, uno de los integrantes del reality reveló sentirse triste por la situación del Perú y empezó a llorar en pleno programa:

"Yo pido disculpas, yo siempre entro arriba, bailando, disfrutando de este programa durante 8 años. Yo tuve crisis de ansiedad. Gracias a Dios no me tocó este virus desgraciado, pero sentía la crisis de ansiedad no quería pasar esto aquí", mencionó

Tras estas palabras, 'La Chinita' se conmovió mucho por lo que estaba sucediendo y con la voz entrecortada le dijo: “No, pido disculpas”, le dijo.