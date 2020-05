Juliana Oxenford cautiva al mostrar su foto desnudo en redes sociales

Juliana Oxenford no deja de sorprender a sus seguidores y previo al anuncio de su embarazo en Instagram, recordó unos días antes cuando fue parte de un desnudo para una revista.

Juliana Oxenford en Instagram lució su foto desnuda

La periodista no dudó en compartir su lado más sexy y atrevido, donde fue protagonista hace unos años en una portada.

La figura de ATV desde sus redes sociales mostró diferentes fotografías donde destacó una de las más recordadas al atreverse hacer una foto desnuda.

Como parte de su estilo, lució orgullosa un retrato de la edición de 'Soho' cuando tenía el cabello más corto y color castaño.

En esa ocasión se animó hacer topless como parte de la sesión que quedó registrada antes de ser mamá y cuando ya destacaba como profesional.

“Aquí algo de lo que he podido rescatar de mi compu. Las ediciones impresas de las portadas que me han hecho en todo este tiempo deben estar en alguna de las cajas que sigo sin abrir desde que me mudé (año y medio 😭) y otras seguramente en casa de mi madre que siempre compraba alguna edición para guardarla de recuerdo. Este es una pequeña muestra de las tantas veces que varios colegas periodistas tuvieron la generosidad de valorar mi trabajo y plasmarlo en sus revistas”, expresó.