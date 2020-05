Gunter Rave revela los resultados de su prueba de coronavirus [VIDEO]

El reportero de América Noticias, Gunter Rave se realizó la prueba del coronavirus (covid-19) y los resultados salieron negativos.

El periodista es uno de los trabajadores más queridos de la televisión. Hace algunos días conmovió a todo el Perú cuando Ethel Pozo le consultó si no tenía miedo de contagiarse de coronavirus cuando hace sus reportajes.

Rave ahora está de vacaciones y se siente mucho más tranquilo porque dio negativo a la prueba del covid-19. Como sabemos, el periodista se encarga de su madre.

En uno de sus últimos videos, Gunter explica que se tomará un descanso y empezará a hacer la actividad que más le gusta: cocinar.

“Yo creo que eso es lo más divertido que puedo hacer en mi casa, me gusta ir de compras, siempre salgo con mi mamá y me puedo pasar horas con ella cuando está en una tienda, no me aburro”, mencionó.

El periodista se atrevió a confesar que el lomo saltados es uno de sus mejores platos, ya que “le sale muy bien”.

Al finalizar, Gunter Rave dio un mensaje en quechua pidiendo a los peruanos que por favor se queden en sus casas.

Gunter también aprovechó para mostrar muy orgulloso las decoraciones cusqueñas en su hogar:

“Todo es cusqueño, estoy en la sala de mi casa. Por ejemplo, acá en mi casa tengo una réplica del púlpito de San Blas, todos mis cojines también son cusqueños. Tengo esta virgen acá que es herencia de mi familia, muy antigua”, agregó emocionado.