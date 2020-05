Janet Barboza: “Fui donde Magaly porque me pagaron bien”

¡El dinero! La conductora de televisión Janet Barboza acaba de revelar en una entrevista que la entrevista que tuvo con Magaly Medina iba a generar toda clase de polémica, por lo que aceptó ir al canal por el dinero.

"Fui porque me pagaron muy bien. Claro, me había quedado sin programa en Latina. Me llamó el productor y me dijo: 'Cómo es Janet para que vengas'. Le di el monto y lo aceptaron", mencionó la popular ‘Rulitos’.

Y es que cuando la ex conductora de ‘Válgame’ fue hasta el set de ‘Magaly TV La Firme’ generó mucho rating y también comentarios en todas las redes sociales. Tras esta entrevista, Janet también realizó una sesión de Youtube Live y habló de la entrevista con Medina.

Barboza también resaltó que aceptó el dinero porque no tendría por qué “darle ráting o contenido gratis” a nadie.

Barboza también habló de ‘La Urraca’ expresando que ‘nunca ha sido una referente’ en sus negocios y que cree que suele copiar o que tiene una fijación con Gisela Valcárcel.

"Magaly Medina tiene a su alter ego que es Gisela Valcárcel. Ella toda la vida la ha querido imitar. Inclusive, intentó incursionar en el mundo de la belleza y sus locales quebraron. Gisela puso una revista, Magaly también puso revista y quebró. Esa es la verdad cruda y dura. Ahora le va bien porque es el único estilo de programa que ella puede hacer”, añadió.

Para finalizar, Janet resaltó que cuando Medina tuvo su programa en ‘Latina’ no llegaba ni a los dos puntos de rating.

"Cuando estuvo en Latina en las mañanas como conductora de noticiero y hacía dos puntos. Luego tuvo uno de magazine y hacía 1.5 (puntos de ráting). Ella para lo único que sirve es para hacer programas de farándula, montar ampays, pagarle muchos a sus 'urracos' para sacar imágenes privada de la gente y sobrevivir en pantalla, para otra cosa ella no sirve", finalizó Janet.