Yahaira Plasencia asombró al confesar si transmitirá su boda por televisión

Yahaira Plasencia luego de confesar que está conviviendo con Jefferson Farfán en Rusia, fue consultada si ya tenía planes para su boda.

La cantante al aceptar una entrevista con Choca Mandros, asombró con su respuesta al revelar si contraería su matrimonio televisivo.

¿Cómo celebrará Yahaira Plasencia su matrimonio?

La salsera ante la ilusión de unir su vida con la persona que ama, contó si aceptaría que los televidentes sean testigos de su boda.

“Definitivamente no (televisaría la boda). Es un momento tan lindo que uno guarda y solo estaría la gente más cercana que me estima, que me valora", manifestó.

A su vez, narró detalles de cómo festejaría su fiesta. "No tengo nada en contra (a las personas que optamos por televisar sus enlaces), pero eso depende de mí. Es algo privado, es un momento importante de las personas, de la pareja”.

¿Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán se casarán pronto?

El jugador por su parte, al ser interrogado por su amigo Paolo Guerrero en Instagram, quien le cuestionó cuándo pensaba casarse y tener una "familia estable", el seleccionado solo atinó a reírse pero confesando que sí le gustaría la idea.

¿Por qué Yahaira Plasencia no oficilizaba su relación con Jefferson Farfán?

De acuerdo a la joven de 26 años, su decisión es mantener su vida en estricto privado, sin exponer su romance.

"De un tiempo acá me pueden ver, ampayar, todo lo que quieras. Pero digan lo que digan, yo no voy a decir algo o voy a dar explicaciones. No se las doy a mi papá y lo voy a decir a las demás. Yo quiero una vida tranquila, no tengo por qué decirlo. Es mi vida privada, depende de mí, si quiero decirlo”, enfatizó.