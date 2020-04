Melissa Paredes entre lágrimas pide ayuda para los actores sin recursos económicos

Melissa Paredes durante una entrevista en vivo, se quebró al contar la difícil situación que viven sus compañeros de reparto ante la pandemia del coronavirus.

La actriz tras conmoverse, pidió ayuda a las autoridades para solventar con algún aporte la familias de muchos intérpretes que no cuentan con recursos económicos.

Melissa Paredes lloró en vivo al contar la crisis económica que viven varios actores

La intérprete durante la transmisión del programa 'Estás en todas', narró con la voz entrecortada, la situación complicada que están pasando muchos actores.

“Escuchar a mis compañeros que solo viven de eso, los entiendo totalmente y a algunos de ellos les he ofrecido mi mano para ayudarlos, porque en verdad me da pena, me causa..no sé, ellos viven de eso”, comentó Paredes.

Melissa explicó su reacción ante el tema. “Mucha gente no entiende, dice: “Ellos solo quieren estar en la tele, que los aplaudan. Ellos también viven de eso, así como ustedes de sus trabajos en una oficina. Ellos son actores por vocación”.

Melissa Paredes pidió ayuda para los intérpretes afectados por la cuarentena

La esposa del futbolista Rodrigo Cuba, sugirió a las autoridades la creación en un tipo de aporte al gremio de la actuación al cancelarse los eventos sociales hasta fin de año.

“A todos nos afecta, a unos más que otros sí, pero tengo muchos compañeros que no tienen y eso es muy triste y es gente muy talentosa. Desde mi punto de vista debe haber una ayuda”.