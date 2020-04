Ester Expósito se convierte en la reina otra vez en Instagram por su bailecito

Los bailes de la actriz Ester Expósito en Instagram, hasta el día de hoy no han pasado desapercibidos para millones de seguidores.

El famoso baile que se marcaba hace 11 días casi roza las 45 millones de reproducciones en su perfil, y esos segundos de contoneo de caderas siguen dando de qué hablar.

Este no es el único vídeo que acumula millones de visitas, también su post haciendo playback mientras canta 'Porfa' de Feid, Justin Quiles cuenta con casi 37 millones de reproducciones.

¿Por qué el baile de Ester Expósito se vuelve tan popular?

La popular actriz de 'Elite' se convierte en la reina otra vez en Instagram no porque haya subido otro post de este estilo sino porque son muchos los que han subido bailes imitando el de Ester Expósito, diciendo que no tienen tanta repercusión porque no son tan guapos y atractivos como ella.

En los memes subidos se pueden ver distintos bailes de gente realizando preciosos bailes como gente bailando con estilo.

De la misma forma también se está cuestionando y haciéndose comparativas sobre su belleza -incuestionable- y sobre si ella es 'mejor que'.... A estas alturas, ¿se debe cuestionar y comparar a una mujer con otra, en lugar de pensar que todas son hermosas, especiales y únicas por ellas mismas y que todas tienen su hueco y su público?

(Con información de Europa Press)

¿Quién es el novio de Ester Expósito de ‘Élite’?

Hace unos meses, Ester Expósito terminó su relación con su excompañero de ‘Élite’, Álvaro Rico; sin embargo, pese a la ruptura, ambos actores españoles mantienen una bonita amistad.

En la actualidad, Ester Expósito tiene una relación con el actor mexicano Alejandro Speitzer, a quien conoció cuando grababan la serie de Netflix, “Alguien tiene que morir”. Su noviazgo se confirmó cuando salieron a la luz unas fotos de ellos en las playas de Tulum se les ve a Carla de ‘Élite’ y al protagonista de ‘El Club’ que tienen mucha complicidad.