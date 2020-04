Hija de Jessica Newton revela que no es celosa con Deyvis Orosco

¡Mucho amor! La hija de Jessica Newton, Cassandra Sánchez de Lamadrid se animó a hablar un poco de su relación y reveló que no es celosa con las fanáticas de Deyvis Orosco.

En su cuenta de Instagram, la joven mencionó que no le incomoda para nada la cercanía que tienen las fans con su pareja, ya que se debe a su público.

“El otro día jugué el tema de preguntas con ustedes en Instagram y la pregunta más repetida fue: ‘¿Eres celosa?’. Me reí mucho y la mejor forma de responderles es este video. ¿Cómo haríamos? Creo que queda más que claro que no, pero me tomo la pregunta con alegría", expresó.

En la publicación en la red social se puede ver una foto de Deyvis con una fanática. Cassandra también se dio tiempo para mostrar el agradecimiento al club de fans de Deyvis.

“Un beso a las chicas del club oficial de Deyvis Orosco, pronto nos volveremos a encontrar. Recuerda que tú y tu pareja son un equipo, tienen el poder de potenciarse para llegar a ser su mejor versión”, indicó.

Echa un vistazo a la publicación en Instagram de Cassandra Sánchez de Lamadrid:

Cassandra y Deyvis forman parte de una de las parejas más sólidas de la farándula limeña.