¿Sebastián Yatra y Tini Stoessel terminaron? La cantante habló de su situación amorosa

La crisis mundial que estamos pasando por el coronavirus ha hecho que el mundo del espectáculo sea uno de los más afectados, pues muchos eventos se tuvieron que cancelar. Esta es una de las razones por las que Tini Stoessel no pudo terminar su tour por Europa y que Sebastián Yatra regrese a Colombia luego de su viaje a Madrid.

Ambos cantantes tomaron la decisión de realizar la cuarentena en sus casas junto a sus familias, Sebastián Yatra está en Colombia y Tini Stoessel en Argentina. Esta separación momentánea ha hecho que se intensifiquen los rumores de ruptura, por eso la cantante habló de su actual situación sentimental.

¿Sebastián Yatra y Tini Stoessel terminaron su relación amorosa?

Durante los últimas semanas surgió el rumor de que Tini Stoessel y Sebastián Yatra se habrían separado y al parecer no habían podido superar el distanciamiento que provocó la pandemia.

Sin embargo, lejos de esconderse, Tini Stoessel salió a hablar sobre su actual situación amorosa y cómo lleva su relación con Sebastián Yatra.

“El hecho de estar a distancia y no poder vernos es lógico que no tengamos tanto contacto, no tenemos la posibilidad de vernos cara a cara y es difícil para los dos”, comentó la popular Violetta en una entrevista con el programa argentino ‘Cortá por Lozano’.

Además, le consultaron a la intérprete de ‘Fresa’ por qué había dejado de seguir en Instagram a su novio.

“Nunca lo dejé de seguir, es mentira. Cuando mi hermana me lo preguntó yo dije ‘ay no me digas que apreté algo sin querer’, pero no”, contestó.

“Estoy muy bien, en el momento que tengamos que decir algo lo vamos a decir juntos. Por ahora estamos juntos y bien, pero no es fácil. Es algo muy privado y que vamos a hablar entre nosotros. Cada pareja necesita sus tiempos y sus espacios. Si en algún momento tenemos que contar algo, lo vamos a hacer juntos”, agregó.

