Jefferson Farfán menciona que George Forsyth lo estafó

El futbolista Jefferson Farfán en conversación con Paolo Guerrero quiso contar una curiosa anécdota que tuvo con el actual alcalde de ‘La Victoria’ George Forsyth. El seleccionado indicó que ‘El Gringo’ lo llegó a estafar con dos maletines de ropa.

"Yo estaba en La Molina. Fue a mi 'jato', causa, y se llevó dos maletas de ropa para sacar sus modelos. Hasta ahorita estoy que lo espero a mi compare", indicó el futbolista en la conversación de Instagram.

"Hasta ahorita no me devuelve mi ropa. Yo jugaba en el Schalke 04. Oe 'Loco Forsyth', mándame mi ropa pues por favor. Se llevó como dos maletas, compare. Sí, el alcalde, ese mismo, hasta ahorita no me devuelve mi ropa. Denúncienlo por favor (risas)", añadió.

"Él tenía su marca de ropa. No sé qué marca era, pero fue a mi casa para sacar unos modelos. Le dije 'ya loco, me lo mandas cuando puedas'. 'Ya Foca, te lo mando cuando pueda'. 'Ya chévere, loco'. Compare hasta ahorita", mencionó el deportista.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán hicieron tendencia en Instagram

Los futbolistas Paolo Guerrero y Jefferson Farfán tuvieron una conversación en un ‘en vivo’ en Instagram y el video se hizo tendencia en todas las redes sociales. Ambos futbolistas son dos de los más queridos en la Selección Peruana.