Jefferson Farfán quiere ver a su papá: “No sé dónde está, no lo veo hace 35 años”

Jefferson Farfán no dudó en recordar a su progenitor durante estos días en cuarentena por el coronavirus y hacer notar sus "ganas" de ver a su padre tras 35 años de no saber de él.

Durante una comunicación vía Instagram con Paolo Guerrero, el futbolista tuvo un tono sátiro al momento de recordar a su padre.

Todo comenzó cuando Paolo Guerrero contó que tenía planeado, junto a Alondra García Miró, dejar Brasil para regresar al Perú porque quiere reencontrarse con su familia la crisis de COVID-19.

"Quiero ver a mis papás pues también", sostuvo Paolo Guerrero, al contarle sus planes de viajar dos días en auto desde Brasil a Perú, según lo que la aplicación le había rebotado.

Tras lo dicho por el futbolista, la Foquita no se quedó atrás: "Yo también quiero ver a mis papás. ¿Crees que yo no? Yo también quiero ver a mis viejos. A mi papá no sé donde mier*** lo voy a buscar, a ese negro. No lo veo hace 35 años".

No olvidemos que Jefferson Farfán se encuentra el Moscú pasando la cuarentena, ya que juega para un equipo de allá, medida por la cual extraña mucho a sus familiares en Perú.

Echa un vistazo a esta divertida conversación entre Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.