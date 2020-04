Lady Gaga hace un llamado a los expertos en tecnología para que luchen contra el COVID-19

Lady Gaga hizo este martes un llamamiento para que desarrolladores, programadores y otros expertos en tecnología se unan para poder frenar la pandemia del coronavirus.

La cantante y actriz estadounidense publicó un vídeo en las redes sociales junto a IBM Developer para promover la participación en "The 2020 Call for Code Global Challenge", una iniciativa auspiciada por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para enfocar y agrupar esfuerzos de innovación tecnológica en la lucha conjunta contra el coronavirus.

"A todos los desarrolladores, innovadores y los que solucionan problemas: los necesitamos ahora durante la pandemia de COVID-19 más que nunca", dijo Gaga en ese vídeo.

La artista pidió a estos expertos que empleen su tiempo y su talento aplicado a la tecnología y los datos "para cambiar el mundo antes de que el mundo nos cambie a nosotros, incluso aunque ya lo haya hecho".

"Es el momento de contraatacar a este virus, es el momento de usar tecnología abierta para resolver problemas y salvar vidas", añadió la estrella sobre la pandemia, que ya deja 1,2 millones de infectados y más de 67.000 muertos en todo el mundo.

What do developers have in common with @ladygaga? You can both rock a keyboard and give back. Join the @IBM 2020 #CallforCode Global Challenge and donate to @WHO. Together, we can fight #COVID19. https://t.co/chM0DQWEqO pic.twitter.com/6ZuxnzBhQy