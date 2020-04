Resistiré: la versión de Bisbal, Álex Ubago y más de 40 artistas que se ha vuelto un himno contra el COVID-19

Muchas son las personalidades que se han sumado para apoyar en esta crisis que enfrenta el mundo a causa del coronavirus. Vanesa Martín, Andrés Suárez, David Bisbal, Nil Moliner, Melendi, Manuel Carrasco, Rozalén y Alvaro Soler, no han sido la excepción. Ellos forman parte de los 50 españoles que levantaron su voz para pedir a la población que resista y no pierda la fe, a través del tema Resistiré 2020, una versión que ya se estrenó en YouTube y está disponible en todas las plataformas digitales.

La versión que consolida a "Resistiré" como el himno oficioso del confinamiento y que renueva una canción del Dúo Dinámico compuesta en 1987, ha sido posible gracias a Cadena 100, que contó con la ayuda de "varias de las discográficas más importantes de la industria musical".

En esta ocasión la versión está a cargo de David Bisbal, Melendi, Manuel Carrasco, Rozalén, Vanesa Martín, Álvaro Soler o los murcianos Blas Cantó y Carlos Tarque (M-Clan).

Así como India Martínez, Andrés Suárez, José Mercé, Álex Ubago, Andrés (Dvicio), Mikel Erentxun, Pastora Soler, Carlos Baute, Conchita, David Otero, David Summers, Despistaos, Diana Navarro, Ele, Georgina, Iván (Efecto Pasillo), Josemi Carmona, Nil Moliner, Pedro Guerra, Pitingo, Rosana, Rulo, Sofía Ellar, Susana (Efecto Mariposa), y muchos más.

La versión ha logrado tal aceptación que ya tiene miles de reproducciones y ha sido imitada por muchos en España, quienes no dudan en cantarla desde sus balcones.

Letra de Resistiré

Cuando pierda todas las partidas

Cuando duerma con la soledad

Cuando se me cierren las salidas

Y la noche no me deje en paz

Cuando sienta miedo del silencio

Cuando cueste mantenerme en pie

Cuando se rebelen los recuerdos

Y me pongan contra la pared

Resistiré, erguido frente a todo

Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla

Pero siempre sigue en pie

Resistiré, para seguir viviendo

Soportaré los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré

Cuando el mundo pierda toda magia

Cuando mi enemigo sea yo

Cuando me apuñale la nostalgia

Y no reconozca ni mi voz

Cuando me amenace la locura

Cuando en mi moneda salga cruz

Cuando el diablo pase la factura

O si alguna vez me faltas tú

Resistiré, erguido frente a todo

Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla

Pero siempre sigue en pie

Resistiré, para seguir viviendo

Soportaré los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré