"Latina pone a pura calabaza en sus programas", expresó Magaly Medina

Magaly Medina habló fuerte y claro contra Latina, luego de exponerse en el programa 'Mujeres al mando' un comentario negativo hacia las personas de provincia que migran a Lima por un futuro mejor.

Generada por la presentadora Giovanna Valcárcel quien cuestionó a una mujer por vender caramelos en la calle en medio de la pandemia del coronavirus.

Giovanna Valcárcel critica a mujeres por tener más hijos y no tienen dinero

Durante la emisión de un caso en vivo, la comediante declaró lo siguiente generando polémica por su mensaje.

"Mucha gente cree que viniendo a Lima se les va a solucionar la vida, mucha gente que viene a Lima están vendiendo caramelos en la calle o pidiendo limosnas. Si tienes oportunidad de crecer donde vives quédate ahí".

Ante ello, la conductora de ATV comentó que era natural de Huacho y no estaba de acuerdo con la declaración de Valcárcel.

"La capital está hecha y levantada desde sus cimientos por provincianos que no necesariamente hemos vendido caramelos. Soy orgullosa provinciana. El futuro de nosotros está en nuestras manos, desgraciadamente hay gente que no tuvo suerte o recuerdos para poder estudiar. No podemos criticar a los provincianos tan a la ligera".

Magaly Medina contra a Latina por sus comentarios de sus conductoras

Tras la ola de críticas por lo ocurrido en Latina, la periodista tuvo fuertes calificativos contra Giovanna en su última edición.

"Eso le pasa a Latina por poner pura calabaza en sus programas periodísticos. Cómo vas a poner a tratar el tema a pura calabaza, cómo se les ocurre por favor".

"Maricarmen Marín canta muy lindo y hacia buen papel como jurado, pero en estos momentos ¿es lo que necesitamos? necesitamos periodistas y creo que en ese canal los hay o todos nos venimos al 9".

Giovanna Valcárcel es critica por estas polémicos comentarios contra los provincianos