Hijo de Bárbara Mori se reencuentra con su hija tras no verla durante meses

El hijo de Bárbara Mori desde que se convirtió en padre, ha solido tener en diferentes momentos enfrentamiento con su expareja Natalia Subtil por la pensión de alimentos de su pequeña quien había confesado extrañar a su papá.

Sergio Mayer Mori tras unos meses de ausencia en la vida de su hija, pude reencontrarse con su pequeña y disfrutar de su compañía.

¿Por qué el hijo de Bárbara Mori no veía a su hija?

A inicios de este año, la exnovia de Sergio confesó por medio de sus redes sociales la tristeza que sentía su primogénita al no ver a su papá, llegándole a preguntar por qué no la quería.

Este hecho generó que lo llamaran en diferentes ocasiones al joven para que escuche su voz Mila, sin embargo, Natalia nunca tuvo una buena comunicación, sintiendo su rechazo.

Hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer se reencontró con Mila

La modelo en una exclusiva para 'TVy Novelas' contó que el padre de su menor ya estaría dispuesto a pagar los estudios de su hija, luego que la protagonista de 'Rubí' descartara seguir pagando una pensión de estudios a su nieta.

"Platiqué con él porque tenía un llamado en Guadalajara y no la quería llevar, ya que iba a estar todo el día en la calle, no me iba a sentir cómoda. Al contactarlo me dijo que no había problema, que la podía dejar con él", expresó Subtil.

¿Cómo es ahora al relación de Natalia Subtil con Sergio Mayer Mori?

Al ser consultada cómo es ahora su relación con Sergio narró, "en otras ocasiones ha sido difícil o nulo. Esta vez se portó muy bien. Yo lo contacté y le pedí por favor; todo fue normal, pero dependo de él y nunca sé si sí o no, hasta el momento".

"No tenemos mucha comunicación, literalmente es muy básica. Sólo es entregarle a Mila, él me la devuelve, y listo", enfatizó.

¿Cómo enfrentan la nieta de Bárbara Mori el coronavirus?

La actriz también explicó, "estamos en casa encerradas todo el día, esperando noticias; no salimos ni para los juegos que tenemos aquí. Ojalá todo mejore pronto, porque también ella tiene que hacer sus actividades y clases. Es muy fuerte seguir en casa para ella".