Madonna despide a su amigo Mark Blum quien falleció víctima de coronavirus

Madonna despidió conmovedoramente a su amigo, el actor Mark Blum, quien falleció víctima de coronavirus.

"Quiero reconocer el fallecimiento de un notable humano, compañero actor y amigo Mark Blum, que sucumbió al coronavirus. Esto es realmente trágico y mi corazón está con él, su familia y sus seres queridos. Lo recuerdo como divertido, cálido, amoroso y profesional cuando hicimos Buscando desesperadamente a Susan en 1985", recordó la figura.

"Otro recordatorio de que este virus no es broma, nada de lo que ser casual o fingir que no nos afectará de alguna manera. ¡Tenemos que estar agradecidos-ser esperanzados-y seguir las reglas de cuarentena! #Covid _ 19 #markblum #desesperatelyseekingsusan ".

Además de Buscando desesperadamente a Susan, en la que coprotagonizó con Madonna y Rosanna Arquette. También tuvo roles en Cocodrilo Dundee y El fabulador.

Sus papeles en televisión incluyen Capital News, NYPD Blue, The Sopranos, La ley y el orden, Mozart in the Jungle y, más recientemente, Succession, Elementary, The Good Fight, You and Billions.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos.

En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

(Con información de Andina)