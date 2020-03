Diana Sánchez desde New York sobre COVID-19: "Mi familia en Perú es lo que más me preocupa"

Diana Sánchez, quien hoy en día se encuentra residiendo en New York, contó cómo vive la población ante la propagación del coronavirus a nivel mundial.

"Estoy en Nueva York desde hace un tiempo, y aunque aquí no hay aislamiento obligatorio, estamos todos en la obligación de mantenernos en casa lo más posible, solo salimos por cuestiones de compras necesarias, ir a supermercados o farmacias, por ejemplo. Y en las noches, aunque sí podemos salir, de una manera voluntaria todos hemos decidido mantenernos en casa lo más posible", contó Diana Sánchez.

Sin embargo, ella agregó que vive cerca a una parque, y lamentablemente ve a familias saliendo con sus hijos como si no pasara nada.

"Vivo cerca a un parque grande, y aquí hay muchos lugares donde la familia acude, tratan de mantener su distancia moderada, pero todavía hay movimiento continuo de personas. Creo que, si las personas salen al parque con niños es porque aún no están tomando en serio esta situación", indicó.

"Yo no estoy saliendo de casa, estoy una semana prácticamente en ella, solo salí en una oportunidad para hacer las compras, estoy tratando de mantenerme en casa, la persona con quien salgo sufre de asma, entonces, sí podríamos tener algún problema si él se enferma", explicó.

Diana Sánchez recalcó que lo que más le preocupa es su familia y cómo está enfrentando esta situación en Perú.

"Mi familia en Perú es lo que más me preocupa, mi mamá es una persona que padece de diabetes hace mucho tiempo, pero sé que ella y mi padre están acatando la cuarenta", remarcó.

"Lo que a mí me preocupa mucho es cómo están llevando los peruanos este momento de pandemia. Me asusta, me preocupa, porque creo que no están dándose cuenta de que, desde el lado de la salud, el Perú no es un país preparado para pasar por este tipo de problemas. Creo que las personas, muchas de ellas, están entrando en pánico, y otras, no lo están tomando de todo en serio. Me preocupa porque las personas que no acatan ponen en riesgo a las que sí lo hacen", acotó para el programa América Hoy.