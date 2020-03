Covid-19: imitadora de Ruth Karina pide disculpas a la población peruana

La artista Angie Gonzáles, quien se hizo conocida por ser la imitadora de ‘Ruth Karina’ en el programa concurso ‘Yo Soy’ llama a la población peruana para pedir disculpas ya que después de regresar de su viaje a España (con coronavirus) acudió a un evento masivo.

Gonzáles podría ser procesada por exposición al peligro, pero ella pidió disculpas y resaltó que nunca tuvo la intención de contagiar, ya que no sabía que tenía covid-19.

La joven mencionó que estuvo en contacto con otra cantante, una bailarina, su familia y diferentes músicos de la agrupación ‘Perla Marina’. Todos dieron un show en Piura.

“Sé que algunos se hicieron la prueba y dio negativo. Espero que suceda lo mismo con todos”, mencionó la cantante muy preocupada.

¿Sabes que puedes ser procesada por exposición al peligro a personas, dado que tu sabías que era muy posible que estarías infectada del COVID-19 porque venías de España?

No, pero hablaré con mi abogado para que me explique eso. Trato de estar tranquila, sé que pronto pasará esta pesadilla. Yo no he querido contagiar a nadie, no he tenido esa mala intención. Estoy muy preocupada por toda esta situación. Pido mil disculpas a todos, mencionó al diario ‘El Popular’.

Los músicos con los cuales cantaste en una discoteca en Catacaos están aislados en Sechura y Máncora y también en Lima.

Sí, me enteré de toda la situación que vienen viviendo. Quiero aclarar que solo tuve contacto con tres de ellos, no con ocho. Ojalá que sus resultados salgan también negativos por su bienestar, indica al medio mencionado.