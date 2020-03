“Esto es Guerra” continúa su transmisión pese a cuarentena por coronavirus

La productora de “Esto es Guerra”, Mariana Ramírez del Villar anunció que continuarán transmitiendo en vivo el programa de competencia pese a la orden de cuarentena por 15 días que dio el presidente Martín Vizcarra.

"Se tomarán todas las medidas de seguridad para evitar que alguna persona corra el riesgo de ser infectada con el virus gripal", dijo la productora de "Esto es Guerra" a través de una entrevista telefónica con “El Popular”.

Asimismo, Mariana Ramírez del Villar declaró que los participantes asistirán al programa por grupos.

“Vienen por grupo, hay varios que no han venido y no es obligados a venir, esa es la consigna, guerrero o guerrera que considere que no puede venir, que hay riesgo y hay gente con vulnerabilidad en sus hogares, no van a venir, nadie está obligado a venir mientras la situación no se controle”, señaló.

Federico Salazar y Verónica Linares defienden emisión de “Esto es Guerra” durante estado de emergencia

Muchos criticaron que se siguiera transmitiendo en vivo el programa de “Esto es Guerra” pese al aislamiento social que ordenó el presidente Martín Vizcarra.

Ante estas críticas, América Televisión emitió un comunicado donde señala que ellos están “siguiendo las indicaciones de las autoridades al pie de la letra”. Además que sus programas de entretenimiento se están realizando sin público y que su “labor es acompañarlos, informarlos y entretenerlos durante este periodo”.

Asimismo, Federico Salazar y Verónica Linares defendieron la emisión en vivo de “Esto es Guerra” durante estado de emergencia.

“El tema del entretenimiento. Si la gente encerrada en su casa, siguiendo disciplinadamente las disposiciones, nosotros tenemos que llevar entretenimiento porque imagínense ustedes tantas horas en espacios normalmente cerrados, pequeños a veces, por lo menos tenemos que cerrar un poco al estrés, al tema psicológico que también viene acompañado de estos encierros”, dijo Federico Salazar después de leer el comunicado.

“No todos tienen internet, por si acaso”, agregó Verónica Linares.