Adriana Fonseca se conmueve al confesar que estuvo a punto de morir

Adriana Fonseca famosa por ser una de las actrices más tiernas que enamoraba con su belleza y talento, superó una gran batalla en la vida, la muerte.

Ante este momento complicado que se vive a nivel mundial por el coronavirus, se conmovió al no tener a sus padres cerca para estar tranquila que no podrán contagiarse del virus Covid-19.

Adriana Fonseca en Instagram

La actriz se puso nostálgica al festejar su cumpleaños 41, compartiendo un emotivo y reflexivo mensaje en su cuenta Instagram.

Además, ahora que se vive momentos difíciles por la pandemia mundial, es complicado estar lejos de su familia quienes viven en Veracruz, su lugar de origen.

“Este día me agarro la emoción. Me he vuelto más fuerte. Hoy, me siento frágil, extraño tanto a mi familia, mamá, papá, hermanos maravillosos y pido tanto porque estén bien, mis papás que ya están grandes, diario pido al universo me conceda disfrutarlos más. Amén. Mi familia, es uno de los sacrificios más grandes que he hecho al vivir en otro país. Y sí, me pregunto, ¿valdrá la pena?”.

“Mi madre hoy en su felicitación me dijo que he tenido mucha suerte en la vida ¡Y sí! De ser nadie en mi natal Veracruz, empecé a conducir a los 15 años, he tenido mucho aprendizaje y las cosas que llegaron fácil, fácil se fueron”, indicó en redes.

¿Adriana Fonseca estuvo a punto de morir?

La intérprete también sorprendió al confesóar que en 2009 estuvo a punto de perder la vida por un virus, aunque no especificó con detalles, se pudo recuperar y continúa sonriendo.

“En 2009 me tocó vivir una infección que casi me quita la vida (los virus son mortales, tanto de actitud como físicos) ¡Me hicieron 7 operaciones para salvarme la vida! Me siento fuerte para contarlo, porque lo superé en silencio y trabajé mi autoestima yo sola”.

Esposo de Adriana Fonseca

Adriana presume al gran hombre que tiene como compañero. También, quiso agradecer a sus seguidores su cariño, pidiéndoles que se cuiden en estos tiempos difíciles.

“¡Me casé con un hombre maravilloso y he creado una familia que vale oro! Me siento feliz, sana, sensible, amorosa, humilde, fuerte, en este día que vine al mundo. En mi punto de vista y aprendizaje, esta vida no lo es todo, venimos aquí por una misión, que incluye con qué familia llegaste y lo que creas. Creo en otras vidas y la justicia divina. Después de abrirles mi corazón, gracias por estar aquí conmigo. En tiempos difíciles a sacar la garra, compasión y a cuidarnos”.

