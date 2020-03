Yaco Eskenazi sobre paz entre Jefferson y Melissa: “Es saludable”

El conductor de televisión Yaco Eskenazi se animó a hablar sobre la relación de Jefferson Farfán y Melissa Klug. Como sabemos, los exenamorados estuvieron en una etapa bastante complicada hace algunas semanas.

Después de estar casi un mes en medio de la polémica, ‘La Foquita’ y Melissa ‘levantaron bandera blanca’ y le pusieron fin a todas sus peleas mediáticas. Una opción bastante razonable por el bien de ellos y de sus dos hijos.

Acerca de esta situación, Yaco Eskenazi dio su opinión:

"Qué bien, es saludable que por fin se hayan podido sentar como dos personas adultas que en algún momento se quisieron, y que arregle sus temas. Porque finalmente los que absorben, a los que les cae más, son los hijos. A veces, por ellos tenemos que sacrificar algunas cosas", mencionó al diario ‘Ojo’.

‘La Blanca de Chucuito’ llegó de España hace algunos días, después de su viaje junto a sus hijos. A pesar que ninguno de los dos publicó una foto juntos, se sabe que tuvieron momentos con los niños.

Cuando Yaco Eskenazi se alejó de Natalie Vértiz

En febrero, Yaco Eskanzi reveló que se alejó de su esposo por las malas decisiones que tomó y la forma de afrontar el fallecimiento de su papá.

“Yo particularmente he pasado por una etapa difícil en diciembre y enero. El 31 de diciembre falleció mi papá. No todos los seres humanos somos iguales, yo tomé (el dolor) hacia dentro, no quería ver ni hablar con nadie. Quise matar mi dolor solo y eso ocasionó que me alejé un poco de mi esposa, pero hoy en día todo está perfecto”, mencionó Yaco a Ojo.