Hermanos Yaipén cambia letra de “A llorar a otra parte” para generar conciencia sobre el COVID-19

Luego que el presidente Martín Vizcarra declarara al país en Estado de Emergencia tras la propagación del coronavirus, los Hermanos Yaipén decidieron generar conciencia en sus fans a través de su canción “A llorar a otra parte”. Sin embargo, cambiaron la letra de acuerdo a la situación que enfrenta el Perú.

La canción fue compartida en la cuenta de Facebook del grupo, logrando gran aceptación y teniendo numerosos compartidos.

“Sí, yo me quedo en mi casa o es que acaso esperabas que salga a la calle y no tome conciencia. Hay una enfermedad y que debo cuidarme, debo ser responsable, quedarme en mi casa y no contagiarme”, es la primera estrofa de la canción.

“No, no salgas de tu casa, lávate bien las manos, cuida tu salud y de tu familia. Prevenir es la voz, porque juntos podemos combatir este virus y si nos unimos, lo lograremos”, continúa el tema.

El coro de la exitosa canción dice así:

“Vamos a combatirlo por Dios te lo juro, quédate en tu casa estarás más seguro, infórmate bien sobre lo que acontece, cuidemos el mundo responsablemente. Sé que voy a gozar y seguiré cantando, todo pasará si seguimos luchando, debemos ser buenos con toda la gente y para comprar ser más inteligentes. Y por eso te pido, guardemos la calma porque todo pasa si te quedas en casa".

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

¿Qué es el estado de emergencia?

El estado de emergencia o de excepción es uno de los regímenes de excepción que puede dictar el gobierno de un país en situaciones excepcionales