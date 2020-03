Cristian Rivero: “Gianella Neyra era mi amor platónico, me costó conquistarla"

Cristian Rivero contó que Gianella Neyra fue siempre su amor platónico, y que trabajar con ella en La Lola lo puso muy nervioso. Además, señaló que le cotó mucho conquistarla.

“Fue difícil (conquistarla), fue sumamente complicado. Yo era su fan, me gustaba desde que hizo Telemúsica en canal 11 años atrás, se convierte para mí como un amor platónico”, dijo el conductor de Los reyes del playback en El wasap de JB.

Hoy en día, la pareja es una de las solidas del medio. Son papás y están vigentes en el mundo del espectáculos.

“Yo me puse muy nervioso cuando me dieron la oportunidad de trabajar con ella (en el 2011). Al margen que hoy seamos pareja, ella me ayudó mucho, pero tuvo que pasar un proceso (para que estén) y las cosas se dieron, ahora estamos juntos y felices”, acotó.