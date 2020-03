Victoria Ruffo le exige a Eugenio Derbez que la olvide y no viva del pasado [VIDEO]

Victoria Ruffo desde que se separó de Eugenio Derbez, han mantenido momentos tensos frente a la prensa sin importar en ventilar algunos detalles personales de su vida privada.

Aunque han pasado más de 20 años de su ruptura amorosa, tienen un hijo quien ha sido testigo de los inconvenientes de sus padres. Ahora la actriz no se quedó callada y respondió fuerte y claro al comediante.

¿Qué le dijo Eugenio Derbez a Victoria Ruffo?

El mexicano generó polémica cuando respondió a 'Ventaneando' si podía perdonar a Victoria, contando que le dolió muchísimo cuando no pudo ver a su hijo durante su infancia, dejando entre ver que la intérprete de melodramas no lo dejaba verlo.

“Yo estoy abierto, siempre he estado abierto, lo que pasa es que hay muchas cosas que pesan del pasado y ha sido complicado, imagínate no ver a mi hijo en no sé cuántos años me duele hasta lo más profundo, no se vale, luego la gente se ofende por cosas que uno ni se imagina, en una de esas le tengo que pedir una disculpa, con mucho gusto lo haría, pero no creo la verdad”.

Victoria Ruffo respondió a Eugenio Derbez

La actriz al ser cuestiona por la prensa sobre lo comentado por el productor de cine, expresó, “¿Por qué se quieren meter en camisa de once varas? De verdad, eso ya es historia. Ya que me supere por favor”.

Además, no dudó en responder a los medios, que si el padre de su hijo José Eduardo Derbez deseaba pedirle disculpas, lo haga. “Entonces ya no entendí cómo está el asunto, ¿sí me va a pedir perdón o no? Pues que pida perdón”.

Victoria fiel a su estilo, entre risas manifestó a los medios de comunicación que no aceptaría las disculpas. A su vez, agregó que ambos tienen sus versiones pero su primogénito conoce la verdad y él decidirá a quien creer.

Boda de Eugenio Derbez y Alesandra Rosaldo

Eugenio Derbez llegó a encontrar el amor con la cantante Alessandra Rosaldo, convirtió en realidad los sueños de su esposa quien deseaba tener una boda de cuentos de hadas.