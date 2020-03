Eugenio no perdona a Victoria Ruffo que le haya prohibido ver a su hijo por años

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se convirtieron en una de las parejas más polémicas de México por sus enfrentamientos públicos aunque ya estaban separados y tenían un hijo.

El comediante con su última declaración, sorprendió al revelar uno de los motivos por qué ha mantenido una mala relación con la actriz, al ser padre de José Eduardo Derbez quien ya tiene 27 años.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Los actores se enamoraron durante los años 90 cuando la intérprete iniciaba su auge como una de las mujeres más hermosas y talentosas de los melodramas. Ante ello se comprometieron y tuvieron un heredero.

A pesar de su amor, el romance terminó a unos años del nacimiento de su primogénito, iniciando los problemas y aumentando cada año un conflicto público siendo testigo la prensa.

¿Por qué Eugenio Derbez siente "rencor" hacia Victoria Ruffo?

Los inconvenientes entre la expareja iniciaron cuando se divorciaron en 1996. Desde ese momento, se distanciaron y no han vuelto a tener una conversación tranquila, llegando a enfrentarse por la custodia de José Eduardo.

Este último hecho generó que no tengan ningún contacto, mientras la protagonista de exitosos melodramas de Televisa ganó la potestad del menor.

Ahora el comediante fue cuestionado por Ventaneando si existiría la posibilidad de limar asperezas con la mexicana. Además, provechó en contar una anécdota que lo hirió y generó tristeza durante muchos años.

“Yo estoy abierto, siempre he estado abierto, lo que pasa es que hay muchas cosas que pesan del pasado y ha sido complicado, imagínate no ver a mi hijo en no sé cuántos años me duele hasta lo más profundo, no se vale, luego la gente se ofende por cosas que uno ni se imagina, en una de esas le tengo que pedir una disculpa, con mucho gusto lo haría, pero no creo la verdad”.

Vídeo- Eugenio Derbez arremete contra Victoria Ruffo

A su vez, el comediante desmintió a Victoria Ruffo sobre la supuesta boda falsa.“No puedes engañar a una persona así, no hay manera, ¿a ella y a toda la familia?, ¡Por Dios, eso es imposible!”.