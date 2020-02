Eugenio Derbez reveló la desastrosa primera cita con Victoria Ruffo al no tener dinero

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo en los años 90 sorprendieron al anunciar su romance cuando la actriz era una de las figuras más reconocidas de México, mientras el comediante recién iniciaba su carrera y no contaba con tantos ingresos.

Sin embargo, el actor al enamorarse de la intérprete hizo todo por conquistarla. Por ello, en una entrevista contó que su primera cita inició con

¿Cómo fue la primera cita entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

Aunque durante los últimos años se ha conocido los enfrentamientos mediáticos entre los actores, no todo ha sido malo durante el tiempo que estuvieron juntos. Cuando se conocieron, Eugenio estaba realmente enamorado e interesado en la joven Victoria que ya era una actriz importante a finales de los años 80.

El productor contó en una entrevista la primer vez que salieron, cuando ambos se veían en la telenovela que la actriz protagonizaba, Simplemente María. No obstante, el primer encuentro fue un total desastre ya que él "no tenía ni en qué caerse muerto" y apenas le alcanzaba para pagar la cuenta del restaurante.

El intérprete admitió que la invitó a comer pero tenía poco dinero y la mexicana no se midió con lo que pidió, entonces estaba muy nervioso al ver la cuenta. Al final, le alcanzó para pagar el total de la cuenta pero no para la propina.

Al salir del establecimiento, Victoria le preguntó por su automóvil, pero él no tenía y le inventó que estaba descompuesto. Pero no terminó ahí, la actriz lo llevó a tomar un taxi y al no tener ni un centavo, tuvo que bajarse en cuanto le perdió la vista a su enamorada.

"Me tuve que bajar del taxi y hablarle a un amigo porque no tenía ni en qué regresarme a mi casa". Pero desafortunadamente el romance no tuvo frutos, pues hasta la fecha siguen teniendo problemas.

¿Por qué Victoria Ruffo se peleaba con Eugenio Derbez?

Victoria Ruffo acusaba a Eugenio Derbez de no ser un padre presente durante gran parte de la vida de su hijo, José Eduardo. El comediante por su lado se refería a la protagonista de La Madrastra como una "fiera" pues nunca estaba de acuerdo con nada.

José Eduardo Derbez manifestó que su infancia fue muy difícil pues sus padres todo el tiempo estaban peleando y agradeció que se hayan separado a tiempo.