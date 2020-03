Ex de Antonio Cartagena le exige que cumpla la manutención de su hija [VIDEO]

Antonio Cartagena vuelve a estar en el ojo de la polémica tras hacerse pública la denuncia de su expareja quien lo acusa de no pagar la pensión de alimentos de su hija.

La madre de la menor del intérprete hace unos días, encaró al artista cuando él ingresaba a una discoteca para presentarse a cantar.

Este hecho fue registrado por las cámaras de Magaly Medina, registrándose un escándalo fuera del centro nocturno donde le reclamó los derechos de su hija.

Roxana Valiente se presentó en el set de televisión de ATV contando detalles de lo ocurrido, exigiendo que el salsero cumpla con la manutención de su bebé.

“Para mí es incómodo dar la cara, pero tiene que hacerse responsable. Personas como él tienen que dar la cara. Me dijo que me iba a dar todo su apoyo. Tiene que darme 800, pero hasta ahora no me da nada. Voy a hacer todo lo posible para que cumpla con su deber de padre. Le me dijo que cumpliría a pesar de que no podía verla”, indicó.

En 2016, Vanessa Tenorio mostró unos audios donde Antonio le pidió que abortara a su pequeña. Aunque luego le pidió disculpas a la madre de su menor, la señora lo hizo público al recibir ni un sol pese a que la jueza le ordenó pagar 800 soles mensuales.