Juliana Oxenford impacta al lucir sin maquillaje a sus 41 años: "Esta soy yo"

Juliana Oxenford es una mujer aguerrida sin pelos en la lengua, que destaca cada vez que le imponen un nuevo reto, donde su talento la convierte en una de las periodistas más queridas de la televisión peruana a su estilo.

La joven de 41 años desde su cuenta de Instagram, sorprendió a sus fans mostrando un rostro sin ninguna gota de maquillaje, luciendo hermosa como siempre así se la vea cansada.

Juliana Oxenford en Instagram

Por medio de sus redes sociales, la presentadora suele compartir con su público detalles de su vida diaria o profesionales.

Entre las fotografías que se suele observar, podemos verla siempre imponente con su personalidad, lucieron bella con sus outfit o mostrando su personalidad al lado de las personas que quiere.

Pero la última fotografía que publicó se volvió viral al verla en una faceta nueva y alentadora para otras mujeres que siempre están pendientes de ella.

Foto de Juliana Oxenford sin maquillaje

Juliana destacó su rostro al natural, demostrando que es una mujer con responsabilidades como todas las personas que cumplen su rol como padres.

"Por qué no mostrarnos tal cual nos levantamos? Esta soy yo después de pararme de la cama , ponerme en la cara mucho bloqueador, cero maquillaje, dejar a Maria en el colegio, ir al canal, regresar a la escuela y esperar la salida. Obvio que para el programa tengo que peinarme y arreglarme un poco. Sin embargo, no tengo ningún problema en andar por la calle así aunque la mayoría me diga: “Asu, así eras?” Jaja. Me encanta!

Entre los comentarios que recibió por parte de los usuarios, no dudaron en halagar su belleza de los cuáles destacaron sus virtudes.

“Igual estas regia, guapa”. “No sé los demás, pero, así como estás se te ve sensual”. “Con tu cara limpia y pelada... igual a pesar del maquillaje que te pones para tu programa (que de verdad no necesitas) te muestras tan genuina como si estuvieras sin ello. Te admiro Mujer. Éxitos”.

Hija de Juliana Oxenford

La conductora hace cinco años cuando era parte de la empresa de radio Capital, cuando recibía la visita de su pequeña María, disfruta al máximo al ritmo de la música.

